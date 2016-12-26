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Geçtiğimiz sezon Sosa ve Gomez yaşanan terör olaylarını bahane edip İstanbul’dan ayrılmıştı. Ancak işte tüm bunlara ve teröre inat Ryan Babel, yeniden Türkiye’de forma giymekte bir sakınca bulmadı ve Beşiktaş ile el sıkıştı.