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FUTBOL

Herkes kaçtı o geldi!

26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:05:18

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Dünyanın her yerinde yaşanan terör saldırılarının son dönemde ülkemizde de baş göstermesi özellikle kulüplerimizde forma giyen yabancı futbolcuları etkilerken bazı isimler çareyi Türkiye’yi terk etmekte bulmuştu.

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    Geçtiğimiz sezon Sosa ve Gomez yaşanan terör olaylarını bahane edip İstanbul’dan ayrılmıştı. Ancak işte tüm bunlara ve teröre inat Ryan Babel, yeniden Türkiye’de forma giymekte bir sakınca bulmadı ve Beşiktaş ile el sıkıştı. 

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    Yeni takımını ilk kez Gaziantep önünde izleyen Babel’in yoğun duygular yaşadığı ve bunu yöneticiler Umut Güner, Emre Kocadağ ve menajeri Semih Usta’ya ilettiği öğrenildi. 

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