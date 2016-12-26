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Şenol Güneş'ten 'penaltı' patlaması

Gaziantep ile oynanan ligin ilk yarısının son maçının kazanılmasını çok önemli bulan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yaşanan penaltı krizi ile ilgili ise sert konuştu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:21:16 Güncelleme: 09:16:38

Cenk Tosun'un kullanması gereken penaltıyı Oğuzhanın atmasına kızan ve bunu basın mensupları ile de paylaşan Güneş, soyunma odasında tepkisini dile getirdi. Oğuzhan'ı hedef alan Şenol Hoca, "Maçtan önce ‘Penaltıyı Cenk kullansın' dedim siz beni dinlemediniz. Bu yapılan laubalilikten başka bir şey değil. Herkesin önünde bir de tartışma yaşanıyor. Oğuzhan'ın yaptığı yanlış böyle şey olmaz herkes kurallara uyacak. Bundan sonra aynısı yaşanırsa cezasına katlanırsınız" dediği öğrenildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 5 dakika önce
    hoca haklı çocuk bunlar yaa. koca quarismayı da dinlemediler.
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