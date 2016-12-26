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Hapoel Beer-Sheva
FUTBOL

Hapoel Beer-Sheva evinde berabere kaldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynadığı Hapoel Tel Aviv maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:47:06 Güncelleme: 01:46:54

Karşılaşmanın 43. dakikasında penaltıdan Altman'ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Hapoel Beer-Sheva, maçın 78. dakikasında Ben Sahar'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Hapoel Beer-Sheva, ligde 35 puanla zirvede yer alırken, Hapoel Tel Aviv puanını 16'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat 2017'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

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