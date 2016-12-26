Hapoel Beer-Sheva evinde berabere kaldı

Karşılaşmanın 43. dakikasında penaltıdan Altman'ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Hapoel Beer-Sheva, maçın 78. dakikasında Ben Sahar'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Hapoel Beer-Sheva, ligde 35 puanla zirvede yer alırken, Hapoel Tel Aviv puanını 16'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat 2017'de Beşiktaş'ı konuk edecek.