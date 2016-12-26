Teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda Trabzonspor maçının zorluğuna ve alınacak 3 puanın önemine dikkat çekti... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı, zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, “Trabzonspor maçını kazanırsak ilk yarıyı ligin en çok gol atan takımı olarak bitireceğiz. Eğer gol yemeden kazanırsak da ligin en az gol yiyen ikinci takımı olacağız. Bu kadar kötü başlayıp, kendi sahamızda puan kaybettiğimiz ilk yarıyı liderin sadece 5 puan gerisinde bitirmiş olacağız. O yüzden bu maç bizim yaşadığımız tüm kabusları belli ölçüde rüyaya çevirme maçı. Bu maçı kazanarak devre arasına girmek bizi şampiyonluk yarışında görmeyenlere de çok iyi bir mesaj olacaktır” dedi.



‘DİKKATLİ OLMALIYIZ’

Trabzonspor’un sahasında bu kez kazanmak isteyeceğini de belirten Advocaat, “Uzun süredir bize karşı galibiyet alamıyorlar. Buna son vermek isteyeceklerdir. Onlar da bizim gibi kötü dönem geçirdiler. Buna son vermek için büyük baskı oluşturacaklar. Tribünlerin de etkisiyle coşkulu oynayacaklar. Bunun için hepiniz çok dikkatli olmalısınız” diye konuştu.

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