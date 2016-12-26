Onur, “Trabzon’daki maçlarımızın çoğu yarıda kalıyor. Avni Aker’de son kez F.Bahçe maçını oynayacağız. 3 puanı kazanan biz olalım. Taraftarlarımızdan ricam 90 dakika bize destek versinler, biz de onlara galibiyet hediye edelim. F.Bahçe maçları bizler için her zaman farklı olmuştur. Bu farklılığı galibiyetle süsleyip ikinci yarıya harika bir havayla başlamak istiyoruz. Birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi. Onur ayrıca, maçın hakemi ile ilgili olarak da, “Sonuca etki yapacak hareketlerden kaçınsın yeter. Bize gelince, hakemle gereksiz diyaloglardan kaçınmalıyız. Sinir bize yaramıyor” diye uyarıda bulundu.

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