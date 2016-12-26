Galatasaray-Alanyaspor maçı yazar yorumları

ATTIKÇA COŞTU

GÖKHAN ZAN

Puan kaybına tahammülü olmayan bir Galatasaray. Nedenleri çok. Başakşehir puan kaybetmiş, Beşiktaş kazanmış, Fenerbahçe ensende. Takım içi problemleri biliyoruz. Riekerink için papatya falı bakılıyor. Farkın büyümemesi, rakiplerle aranın açılmaması adına önemli bir 90 dakika. Rakip Alanyaspor; eksiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda ; bu tabloda karşılaşabileceğiniz dişinize göre bir rakip. Nitekim de öyle oldu. Galatasaray bazı bölümlerde sıkıntılar yaşasa da deneyimli oyuncuları ve takım coşkusuyla skoru kopartmasını bildi.

Sarı-Kırmızılı ekip rakibi karşısında oyuna tempolu başlayamadı. Yan paslarla atağa hazırlık neredeyse işkenceye dönüştü. Savunma ile orta saha arasında iletişim geç kuruldu. Bu da devrenin son bölümüne kadar oyunu rakip alana yıkmakta ve pozisyon bulmakta Galatasaray’ı zorladı. Üretken olamadılar ve rakibin üzerine seri çıkışlar yapamadılar. Orta sahada etkili oyunu ile göze batan De Jong’un kafa golü takımın gözünü açtı. Skor üstünlüğü Galatasaray’ın baskısını arttırdı. Alanyaspor’un da kırılgan yapısı ortaya çıktı. Tabii Galatasaray’ın da kafayla gol yeme zaafiyeti. Savunmada adam paylaşımı ve çevre yönetimi gerçekten bu yıl takımın en büyük sıkıntısı. Lig’de ilk yarı bitti ancak Galatasaray bu problemini hala çözemedi. Sajjad’ın golü basit hatalardan geldi. Maçı dertlerinden arındıran Sneijder oldu. Akıl dolu müthiş bir vuruşla Arena’yı havaya soktu. Hollandalı 3 asist bir de harika golle geceye damgasını vurdu. Selçuk ilk yarıda çok istekli oynadı. Eren gol stresini üzerinden attı. Yasin iyi işler yaptı. Skor üstünlüğü sonrası Alanyaspor daha çok çıktı. Bu da Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü. Ve fark büyüdü.

Sonuçta Galatasaray ilk yarıyı güzel bir iç saha galibiyeti ile kapattı. Bugüne kadar futbolu ile belki çok eleştirildi ama ilk üç sıranın içerisinde kaldı, rakiplerinden puan olarak çok kopmadan zirveye tutunmayı bildi. Tabii ki eksikleri de var. Ekonomik sorunlar çözülür ve devre arasında doğru yerlere nokta isimlerle takviye yapılırsa Galatasaray şampiyonluğun güçlü adaylarından olur.

ARTI EKSİ BRUMA

Bruma gecenin şanssız ismi oldu. Çok pozisyona girdi, çok da kaçırdı. Final vuruşlarında ve tercihlerinde yanlışlar yaptı. Belki çok istekli ama çok da keyfi oynuyor. Top kayıpları, rakibe yönelik hareketleri 5 gol 5 asist oyuncusuna yakışmıyor.

SNEIJDER'DAN MESAJ VAR

ERHAN TELLİ

İlginç bir maç izledik yine...

İlk yarısı ile ikinci yarısı, ‘gece’ ile ‘gündüz’ kadar farklı bir 90 dakika...

Skora bakan, ‘Galatasaray ne kadar da rahat bir şekilde kazanmış böyle’ diye düşünebilir. Ama ilk yarı itibarıyla, hiç de öyle olmadı aslında...

Maç içinde öyle entresan anlar, öyle hikayeler yaşandı ki dün gece, seyircinin homurdanmaya başlamasıyla protestoya doğru giden maç, Alanyasporlu Gassama’nın kendi kalesine attığı golle birden tersine dönüverdi işte...

Devreye önde girmeyi başaran ve ikinci yarıya da bunun morali ile çıkan Galatasaray, Sneijder’ın şık golü ve hemen ardından da Eren’e yaptığı asistle, tam 4 dakika içinde Alanyaspor’un fişini çekti. Alanyaspor vazgeçmeyip son bir umutla yüklense de, Sneijder’ın da vazgeçmeye hiç niyeti yoktu dün gece... Bir asist daha yaptı ve son darbeyi indirdi Alanyaspor’a... Vatandaşı De Jong ile birlikte sahne aldığı gecede, ‘Ben burada olduğum sürece, Riekerink’i kimse bir yere gönderemez’ diye haykırdı resmen herkese!

Evet, şu da bir gerçek ki, Sneijder böyle oynadığı sürece, kimse Riekerink’i hiçbir yere gönderemez. Çünkü göndermesine gerek kalmaz...

Keşke Sneijder hep böyle oynasa da, Riekerink’e iş düşmese dün geceki gibi...

İş düşmese de, biz de konu mankeni olarak durduğu kulübede ne iş yaptığını yazmasak!

Ama sorun da bu değil zaten...

Sorun, Sneijder’ın böyle oynayamadığı zamanlarda Riekerink Bey’in kulübede ne iş yaptığında?

Kenardan takımını nasıl yönettiğinde, oyuna maç içinde nasıl müdahele ettiğinde...

Dün kendisine pek iş düşmedi... Peki ya yarın?

Sneijder her zaman böyle oynayacak mı?

Rakip zor bir anda kendi kalesine dünkü gibi gol atacak mı?

Peki ya taraftar acaba hocasına ne kadar güveniyor?

Galatasaray bu anlayış ve yönetimle gerçekten şampiyon olabilir mi?

BRUMA HAKEME DUA ETSİN

BÜLENT YAVUZ

Hakem Halis Özkahya, son 4 haftada 4 tane maç yönetti ve son derece de başarılıydı. Şimdi diyeceksiniz ki 5-1’lik maçta hakem konuşulur mu? Hakemler rahat durmuyor ki! İlle de kendilerini konuşturacak bir şeyleri arıyorlar ve buluyorlar. Özkahya, faul tespitlerinde ve özellikle kartlarını kullanmada bazı yanlışlar yaptı. Bruma’nın oyunun hemen başlarında rakibine dirsek-kol karışımı müdahalesi kırmızı kart gerektirirdi. Peki hakem ne yaptı? Sarı kartını çıkararak G.Saraylı oyuncuyu atamadı. Daha sonra Sneijder’a tolerans tanımadan kartını çıkardı. Bu da gereksiz yere oyunu biraz gerdi. Hemen akabinde Alanyalı Taha’nın Bruma’ya bir tekmesi vardı. Kırmızı değil ama sarıyı gerektirirdi. Hakem bu kartı Taha’ya gösteremedi. Alanyalı Erhan’ın ikinci sarıdan atılması doğru karardı. Kıdemsiz yardımcı hakem ise ofsayt tespitlerinde zaman zaman hata yaptı