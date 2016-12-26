Günün öne çıkan transfer iddiaları (26 Aralık 2016)
26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:21:35 | Güncelleme: 10:29:01
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk'li Taison'la ilgili Brezilya basını hayli iddialı bir habere imza attı. Goal, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine katmaya hazırlandığı ileri sürdü. (Fotomaç)
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Beşiktaş, Avrupa’dan Brezilya’ya kadar her yerde stoper arıyor. Köln’lü Mavraj ve Cruzeiro’dan Manoel önde. Kartal'da stoper listesine giren son isimler Leandro Almeida ve Rafael Forster. (Fotomaç)
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Beşiktaş Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, "Acaba Eto'o Beşiktaş'a mı geliyor" dedirtti. Bir karikatür sanatçısının Kamerunlu yıldızın 99 numaralı Beşiktaş formasının ütülenmesini tasvir ettiği karikatürde ütünün üzerinde "Torunoğulları" yazması dikkat çekti.
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Devre arasında Çizme ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olacağı iddia edilen Salih Uçan'ın, takım arkadaşlarına veda mesajları verdiği öğrenildi. Kötü bir Roma tecrübesi yaşayan, ardından geri döndüğü Fenerbahçe'de kendisine verilen ikinci şansı da iyi kullanamayan 22 yaşındaki futbolcunun, "Göreceksiniz bak, kendimi ispatlayacağım ve Fenerbahçe'ye bu kez zirvede döneceğim" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. (Fotomaç)
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Arjantin medyası, Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Emmanuel Mas'ın en geç yarın imza için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Ole.com'da yer alan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun San Lorenzo'nun ligdeki son karşılaşmasında forma giymediği hatırlatıldı. Ersun Yanal, Mas ile sol bekte uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. (Fotomaç)
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Caner Erkin'in sezonu kapatmasıyla zora giren Beşiktaş'ın Frank Fabra'yı istediği iddia edildi. Kartal'ın Boca Juniors'ın sol beki için Arjantin ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano'yu orta sahada kullanmak için bir sol bek istediği biliniyor. Arjantin basını Fabra için Kartal'ın ısrar ettiğini kaydetti. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ın, Anderson Talisca transferinde yakın ilişkiler kurduğu Benfica'dan bir oyuncunun daha peşinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların 34 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ın yerini almasını düşündüğü isim Guillermo Celis. 23 yaşındaki Kolombiyalı ön libero ile Celtic, D.Kiev, Nacional ve Brugge de ilgileniyor. 2021'e kadar kontratı olan oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro. (Fotomaç)
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Ersun Yanal'ın eski gözdesi Adam Szalai'nin de forvet listesine dahil edildiği öğrenildi. Hoffenheim'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabilen ve 1 gol atan Macar golcünün, takımdan ayrılmak istediği bildirildi. 29 yaşında olan Szalai için yönetim fiyat araştırması başlattı. (Fotomaç)
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G.Saray'ın Sigthorsson'u kiraladığı Nantes Kulübü, sözleşmesinde 3.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan oyuncudan bu paranın gelme olasılığının artık bulunmadığı raporunu hazırladı. Raporda G.Saray'da hiç forma giyemeyen santrforun, geri döneceği bildirildi. (Fotomaç)
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Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici ile yönetim arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı. Daha önce kapıyı 2 milyon 500 bin Euro’dan açan Mehmet Ekici’nin bu rakamı son olarak 2 milyon 200 bin Euro’ya kadar indirdiği ve taviz vermeyeceğini söylediği vurgulandı. Yönetim ise Mehmet Ekici’ye 1 milyon 600 bin Euro önererek başladığı görüşmelerde 1 milyon 700 bin Euro’ya yükseldi ama aradaki uçurum kapanmadı. Bu koşullarda anlaşmanın sağlanamayacağı kaydedildi. (TrabzonAjans)
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 360 kanalında yayınlanan Telegol programında, "Riekerink ile devam edeceğiz. Muslera, Sneijder ve Podolski'ye teklif yok. Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" dedi.
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Siyah-Beyazlılar, Samuel Eto’o için Antalyaspor Yönetimi’yle resmi görüşmelere bu hafta başlayacak. Beşiktaşlı idareciler, Kamerunlu golcüye ek olarak Shakhtar Donetsk’li savunmacı Yaroslav Rakitskiy’yi de takıma kazandırıp transfer dönemine nokta koymayı planlıyor. (Fanatik)
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Dick Advocaat’ın ısrarla istediği oyunu iki yönlü oynayan ‘8.5’ numara için çalışan Fenerbahçe yönetimi devre arasında planlanan takviye için ‘herkes şaşıracak’ yorumu yapıyor. UEFA’dan gelen kısıtlama dışında bir engeli bulunmayan sarı-lacivertliler, kiralama formülünü düşünüyor. Transfer çalışması sadece orta saha takviyesiyle de bitmeyecek. Sağ bek pozisyonuna bir alternatif ve hücum hattına da önemli bir isim dahil edilmesi planlanıyor. (Skorer)
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Fenerbahçe, 2017 haziranında sözleşmesi bitecek olan M.City'nin Arjantinli sağ beki Pablo Zabaleta'ya talip oldu. Görüşmeler devam ediyor. (Takvim)