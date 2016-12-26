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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (26 Aralık 2016)

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:21:35

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    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk'li Taison'la ilgili Brezilya basını hayli iddialı bir habere imza attı. Goal, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine katmaya hazırlandığı ileri sürdü. (Fotomaç)

     

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    Beşiktaş, Avrupa’dan Brezilya’ya kadar her yerde stoper arıyor. Köln’lü Mavraj ve Cruzeiro’dan Manoel önde.  Kartal'da stoper listesine giren son isimler Leandro Almeida ve Rafael Forster. (Fotomaç)

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    Beşiktaş Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, "Acaba Eto'o Beşiktaş'a mı geliyor" dedirtti. Bir karikatür sanatçısının Kamerunlu yıldızın 99 numaralı Beşiktaş formasının ütülenmesini tasvir ettiği karikatürde ütünün üzerinde "Torunoğulları" yazması dikkat çekti. 

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