FUTBOL
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:21:52 | Güncelleme: 10:32:55
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Fenerbahçe’de devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
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Sarı-Lacivertliler öncelikli olarak orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.
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Teknik direktör Dick Advocaat, yönetimden takımı bir üst seviyeye taşımak için orta sahaya transfer istiyor.
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Fenerbahçe'de yönetim, üst düzey, kendini ispatlamış, hemen uyum sağlayabilecek ve takımın önemli parçalarından biri olacak oyuncu arayışında da sona geldi.
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Henüz net isim telaffuz edilmese de teknik heyet ve yönetim, orta saha transferinin şampiyonluğun anahtarı olduğunu düşünüyor.
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Bu nedenle Advocaat’ın ısrarla istediği ‘8.5 numara’ yani oyunu iki yönlü oynayan ve takıma sürat kazandıracak üst düzey isimlerle temaslarda bulunuldu.
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Yöneticiler, devre arası yapılması planlanan orta saha transferi için de “Herkes şaşıracak” yorumunu yapıyor.
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Hatta edinilen bilgilere göre yönetimin üst düzey bir isimle prensipte anlaştığı ifade edildi.
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Ancak bu transferin önündeki en büyük engel ise UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması olarak duruyor.
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Bu nedenle yöneticiler, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyor.
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Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Çin’den talipleri olan Jose Fernandao’nun olası satışlarından da gelir elde edilmesi durumunda, sarı-lacivertlilerin bütçe anlamında rahatlaması da düşünülüyor.
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Transfer çalışması sadece orta saha takviyesiyle de bitmeyecek.
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Sağ bek pozisyonuna bir alternatif ve hücum hattına da önemli bir isim dahil edilmesi planlanıyor. (Skorer)