FENERBAHÇE HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:21:52

  • 1
    1 | 13

    Fenerbahçe’de devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

  • 2
    2 | 13

    Sarı-Lacivertliler öncelikli olarak orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.

  • 3
    3 | 13

    Teknik direktör Dick Advocaat, yönetimden takımı bir üst seviyeye taşımak için orta sahaya transfer istiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 7 saat önce
    Okocha fenerbahçede!
  • Misafir 8 saat önce
    Tabi alsınlar çok iyi bir orta saha oyuncusu bi sağ bek bi de şok iyi bir forvet.almaları lazım kimseyi kandırmasınlar artık bizde forma almıyacaz işi madiyatla insanları kandırıyorlar bir iş adamı verdi desinler alsınlar yeter artık.Lütfü Erzurum.
  • Misafir 9 saat önce
    Son iki sezonda da Ocak'ta iyi bir nokta transferle şampiyon olurduk. Ama yapılmadı. Bu sene es geçilmesin bari.
  • Misafir 10 saat önce
    Sayın Aziz Başkan Avrupa kupası için transfer yapiyorsan sorun yok ancak Türkiye ligi için transfer yapıyorsan nafile, çünki şampiyon belirlenmiş hatta 2.3. de belli . Fenerbahçe bu sıralamanın dışında o nedenle transfer yapılması gereksiz. Feto unsurları TFF oen ve medyadan temizlenmedikçe iş zor.
Kalan karakter : 300