Fernandao: Maalesef böyle şeyler oluyor

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olayları değerlendirirken, “Kendime bunu her zaman söylemek istiyorum; az da olsa Brezilya’daki şiddet olaylarına benziyor aslında. Maalesef böyle şeyler oluyor. Rutinimi değiştirmiyorum. Sadece kulübüm beni bir konu hakkında uyarırsa o zaman işler değişir” ifadesini kullandı. Fernandao iyileştiğini ve daha çok gol atmak istediğini de sözlerine ekledi.

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