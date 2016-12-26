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Gaziantepspor son 27 sezonun en kötüsü

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan puansız ayrılan Gaziantepspor, son 27 sezonun en verimsiz ilk 16 hafta performansını gösterdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:13:13 Güncelleme: 12:16:00

Süper Lig'de 1990-91 sezonundan bu yana kesintisiz olarak görev yapan Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalar itibariyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor (4-3), Atiker Konyaspor (3-0), Kardemir Karabükspor (2-0), Akhisar Belediyespor (2-1), Galatasaray (3-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve son olarak Beşiktaş'a (1-0) yenilen Gaziantepspor, 11 puanda kaldı.

Puan cetvelinde 17. sıraya gerileyerek düşme potasındaki takımlardan birisi haline gelen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de boy gösterdiği 27 sezonda kötü bir tablo ortaya koydu. Gaziantepspor, ligdeki ilk 16 haftalar baz alındığında bu sezon en kötü performansını ortaya koydu.

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