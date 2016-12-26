Beşiktaş'ta Divan Kurulu seçimleri kaosa mı dönecek?

28 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Divan Kurulu seçimleri aynı seçimde yönetime aday olan kongre üyesi Ali Rıza Dizdar'ın mahkemeye başvurması ile iptal sürecine girmişti. Beşiktaş yönetiminin de Dizdar'ın açtığı davaya itiraz haklarını kullanmaması üzerine bu ayın başında kesinleşen mahkeme sonucu Divan Kurulu seçimleri tamamen iptal edilmiş oldu.



Beşiktaş yönetimi kulübe ulaşan kararı Divan Kurulu'na tebliğ etti ve gerekenin yapılmasını istedi. Süreç işlerken Disiplin Kurulu da Yalçın Karadeniz'e 'kınama' cezası verdi.



Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in yeniden seçime girip girmeyeceği bu durumda belirsiz bir hal aldı. Mahkeme kararına göre aday olma hakkı olan Karadeniz tüzüğe göre aday olamıyor. Çünkü 'kınama' cezası Karadeniz için, tüzük gereği 5 yıl Beşiktaş'ın hiç bir kurulunda görev yapamayacağı anlamını taşıyor.



Yalçın Karadeniz'in yeniden aday olabilmesi için dava açarak 'kınama' cezasını kaldırtması gerekiyor.



YALÇIN KARADENİZ ''BANA TEBLİĞ EDİLEN BİR ŞEY YOK''

Yalçın Karadeniz kulüp tarafından kendisine herhangi bir şekilde hiç bir tebligatın yapılmadığını belirtmekle yetinirken konu ile ilgili başka bir açıklama yapmayacağını söyledi.



Beşiktaş yönetimi ise mahkeme kararının Divan Kuruluna iletildiğini ancak Disiplin Kurulunun aldığı 'kınama' cezasının henüz tebliğ edilmediğini ve en kısa sürede tebliğ edileceğini ifade etti.



Siyah-Beyazlı yönetim, Yalçın Karadeniz'in 'kınama' cezası sonrası başkanlığı düştüğü için göreve devam eden diğer üyelerden kısa sürede seçim kararı almalarını beklediklerini de dile getirdi.



ALİ RIZA DİZDAR ''DİVAN KURULU DÜŞMÜŞTÜR''

Divan Kurulu seçimlerinin tamamen iptal edilmesi sonrası yaşanacak süreç ile alakalı bilgi veren Ali Rıza Dizdar ise ''bu karardan sonra Divan Kurulunun tamamen iptal olduğu resmileşmiştir. Artık yapılacak tek şey en kısa zamanda yeniden seçim yapmaktır.Mahkeme sonucuna göre Yalçın Karadeniz yeniden aday olabilir ama Disiplin Kurulunun da bir kınama cezası verdiğini öğrendim. Kınama cezası aldığı için aday olma süreci biraz karışık bir durum olacak. Mahkemeye göre aday olabilir ama tüzüğe göre aday olamaz.Bu durumda seçime girmesi için tek yol şahsi olarak yeniden mahkemeye başvurup bu kınama cezasını kaldırtması gerekmektedir.Ancak o zaman yeniden aday olabilir" diye konuştu.



Ali Rıza Dizdar yapılacak seçimlerin tamamen yeni bir seçim olacağı için Divan Kuruluna üye olan tüm üyelerin oy kullanabileceğini söyledi.

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