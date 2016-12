Göksel Gümüşdağ: Süper Lig'de yeni stadı olmayan takım kalmayacak

Dünyada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hakkı kazanan birçok ülke stat yapımı konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, Türkiye herhangi büyük bir turnuvayı düzenlememesine karşın 30 stadın inşasıyla ilgili aynı anda hamlede bulunuyor.

Türk futbolu, son yıllarda arka arkaya açılışları yapılan modern statlarıyla farklı bir çehreye bürünüyor.



Birçok şehirde taraftarların rahat bir şekilde takımlarını destekleyebileceği, UEFA standartlarındaki statlar ardı ardına kapılarını açıyor.



Türkiye'de son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışma yapılırken, bunların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Kalan 7 stadın yapımına da kısa sürede başlanacak



Mersin, İstanbul (2), Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Sivas, Eskişehir ve Trabzon'da statlar tamamlanırken, Batman, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Diyarbakır, Sakarya, Samsun, Hatay ve Manisa Turgutlu'da ise statların 2017'de açılması planlanıyor.



Adana, İzmir Karşıyaka, Giresun ve Manisa Akhisar'da stat inşaatları devam ederken, Ankara, Çorum, Edirne, Elazığ, İzmir Göztepe, İzmir Alsancak ve Ordu'da ise stat inşaatlarına kısa süre içinde başlanacak.



Ülkenin birçok farklı noktasında yapımı süren statlar, inşa edildikleri şehirlerin sosyal hayatına da renk katacak. Yalnızca futbol sahası olarak planlanmayan statlarda, konser, kongre ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek.



BAKAN KILIÇ: TOPLAM MALİYET 3 MİLYAR 400 MİLYON LİRA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni statlar ile Türk futbolunun çehresinin değişeceğini belirterek, "Toplam maliyeti yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira olan 30 stat projesinde önemli gelişmeler kaydettik. Daha önce de sıklıkla dile getirdiğim gibi, dünya üzerinde şu anda tek bir hamleyle 30 stadyumu inşa eden başka bir ülke yok. Bunların bir kısmı tamamlandı ve kullanıma açıldı, bir kısmında da artık sona doğru yaklaşılıyor." dedi.



Bakan Kılıç, yeni yapılan statların 2 haftada 1 kez maç oynanan yapılar olmayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bunlar yaşayan stadyumlar olacak. Statların tribün altları olarak adlandırdığımız alanlardan salonlar üretilecek. Aynı zamanda stadyumlarımızı kafeler, restoranlar gibi sosyal alanların yanı sıra, spor malzemesi ticaretinin yapılabileceği mağazaların, sosyal faaliyetlerin yapılacağı mekanların bulunduğu birer kompleks olarak düşünüyoruz. Bu sayede stadyumlarımızı amatör sporlara yoğun hizmet verecek birer yapı olarak tasarlıyoruz."



İZMİR VE ANKARA'YA YENİ STATLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İzmir ve Ankara'nın da yeni statlara kavuşması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.



İzmir'de TOKİ'nin desteğiyle Karşıyaka ve Göztepe statları için adımların atıldığını hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:



"Her ikisi ile ilgili bir yargı süreci yaşandı. Bu noktada yerel yönetimler farklı şeyler ortaya koydu. Mahkeme süreci bize 2 yıldan fazla bir süreyi kaybettirdi. Şimdi bu iş sona ermiş durumda, Başbakanımız da biliyorsunuz İzmir milletvekili, bu konuyu yakından takip ediyor. Karşıyaka'nın süreci artık hızlanacak ve devam edecek. Göztepe'nin yeniden yapım süreci ile ilgili bir durumu var, o şu an tamamlanmış ve artık proje ile ilgili çalışmalar yürüyor. Alsancak Stadı'yla ilgili çalışmalar bitmiş durumda. Yeni yılın ilk haftasında İzmir Alsancak'ın da ihalesini yapıp İzmir'e kazandıracağız."



Ankara'ya da farklı özelliklere sahip, güzel bir stat kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Kılıç, "Ülkemizin başkenti Ankara'ya çok farklı özelliklere sahip, ilklerin olacağı bir stadyum kazandıracağız. Bu stadyum ile ilgili proje çalışmasında son aşamaya gelindi. Bu proje ile Ankara'nın merkezinde mevcut 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu bölgeye Türk sporuna, başkentimize ve aynı zamanda tüm ülkemize farklı bir yapıyı kazandıracağız." sözleriyle son gelişmeler hakkında bilgi verdi.



TOKİ BAŞKANI TURAN: SPORA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARDAN SEVİNÇ DUYUYORUM

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan da Gençlik ve Spor Bakanlığı-TOKİ iş birliği ile tarihin en büyük spor yatırımlarının inşa edildiğini söyledi.



Son olarak geçtiğimiz ay Giresun Stadı'nın temelini attıklarını aktaran Turan, "Bu statlarla Cumhuriyet tarihinde spora yapılmış toplam yatırımdan daha fazla yatırım yapıyoruz. Spora yaptığımız bu yatırımlardan büyük sevinç duyuyorum. Çünkü gerçekten önümüzdeki kuşaklar, belki 50 yıl boyunca bu işle bir daha uğraşmayacak. Bugün yapılan bu yatırımlar ile ülkemizin önümüzdeki 50 yıl boyunca sporda ihtiyaç duyacağı stadyumlar karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.



YILDIRIM DEMİRÖREN: YENİ STATLAR ŞEHİRLERİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de yeni statların, futbolun gelişimi, yaygınlaşması, tesisleşme ile altyapı sorunlarının üstesinden gelme konularında büyük fayda sağlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Futbolun aydınlık geleceğinde yüz akı olacak bu modern projeler; tribünlerindeki seyirci sayısını arttırmak ve futbolseverlerin stadyumlarda keyifli zaman geçirebilmesi gibi konularda da bize etkin ve kalıcı çözümler sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde bazı belediyelerin de katkısıyla bir bir hayata geçirilen bu modern stadyumlar, aynı zamanda futbol dışındaki spor dallarının da gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Statlar, yapıldıkları yerlerin sosyal ve ekonomik gelişimine sağlayacakları katkılar ile o şehirlerin çehresini değiştirip birer çekim merkezi haline getirecektir."



Yıldırım Demirören, şöyle devam etti:



"Devletimizin yaptığı bu büyük ölçekli ve değerli yatırımların, daha efektif kullanımı, stadyum işletim maliyetlerinin karşılanması, kulüplerin ek gelir elde etmesi, stadyumların aileler ve tüm kesimlerden seyirciler ile her maçta tam dolması için, kulüplerimizin stadyum yönetim sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla stadyumların ticari alanlar, restoranlar, çok amaçlı sosyal etkinliklerin yapılabileceği yerler olarak düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir."



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: SÜPER LİG'DE YENİ STADI OLMAYAN TAKIM KALMAYACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da yapılan stat yatırımlarının Türk futbolu için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.



Süper Lig'de yaklaşık 15 takımın modern statlara sahip olduğunun altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Yaklaşık 3-4 senede ülkemizde yapılan stat yatırımının dünyada örneği olduğunu zannetmiyorum. Kısa sürede milyar dolarlık stat yatırımı her ülkeye nasip olmaz. Yakın zamanda, Süper Lig'de yeni stadı olmayan takım kalmayacak. Bunların hepsi teknolojiye uygun, her türlü sosyal etkinliğin yapılabileceği imkanlara sahip, modern statlar. Yeni statlar Türk futbolu için çok önemli bir artı." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE TÜM BÜYÜK ORGANİZASYONLARA HAZIR HALE GELİYOR

Dünya standartlarındaki statlar, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi finali ve UEFA Avrupa Ligi finali gibi farklı organizasyonların ev sahipliğini yapma konusunda Türkiye'yi ön plana çıkaracak.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, konuyla ilgili olarak, "Bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve stadyumların ulusal ve uluslararası standartlara göre uygunluğunun sağlanması konusunda da Türkiye Futbol Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya, Avrupa şampiyonaları ile kupa finalleri gibi uluslararası organizasyonlara adaylığımız süreçlerinde de bu modern yapıları, bazı ilaveler ile kullanma imkanına kavuşuyoruz." açıklamasını yapıyor.



Yeni yapılan statların tüm uluslararası organizasyonlara ev sahipliği için fazlasıyla yeterli olduğunu aktaran Göksel Gümüşdağ da "Futbola gönül vermiş Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın katkılarını unutmamak gerekiyor. Önemli sportif başarıları ülkemize getirmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak tüm başkanların bu heyecanı yaşadığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yeni statlar, yeni hedef koymayı gerektiriyor. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." sözlerini kullanıyor.



MİLLİ TAKIMA DA GÜÇ KATIYOR

Türkiye'deki modern statlar, yalnızca kulüplere değil milli takıma da güç katıyor.



Ay-yıldızlı takım, Konya ve Antalya'daki yeni statlarda oynadığı maçlarda oluşturulan atmosferle önemli bir avantaj ile sahaya çıkıyor.



Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın son dönemde oynadığı maçları hatırlatarak, "Konya Büyükşehir Belediye ve Antalya stadyumları geçtiğimiz dönemde hizmete açıldı ve milli takım maçlarında da bu tarz modern tesislerin nasıl fark yarattığını hep beraber gördük. Yine geçtiğimiz yıl çok kısa sürelerde tamamlanarak hizmete alınan ve yakın gelecekte açılacak stadyumlar, futbol ailesi olarak hepimizin duyduğu heyecanı arttırmaya devam etmektedir." diyerek düşüncelerini aktardı.



40 BİN SEYİRCİ KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE 4 STAT

Üç yıl içinde açılan statlardan 4'ünün seyirci kapasitesi 40 binin üzerinde. Bu süreçte açılan en fazla taraftar kapasitesine sahip stat, Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan yaklaşık 45 bin kişilik Bursa Büyükşehir Belediye.



Vodafone Arena, Şenol Güneş ve Konya Büyükşehir Belediyesi statları ise yaklaşık 42 bin kişilik taraftar kapasiteleri ile hizmet vermeye başladı.



Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena ve Kayseri'deki Kadir Has Stadı ise son 7 yılda yapımı tamamlanan modern statlar arasında yer alıyor.