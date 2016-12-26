Fenerbahçe’de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, sezon sonuna kadar eski takımı Spartak Moskova’ya kiralandı. (DHA)
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YORUMLAR 6
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Misafir 8 saat önceNiye geri almistik ki zaten33
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Misafir 9 saat öncedemekki yeni transfer var :)30
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Misafir 9 saat önceZATEN SEZON SONU SOZLESMESI BITIYO BARI PRA KAZANILSAYDI33
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Misafir 10 saat önceKardeşim bir suda iki kez yıkanılmaz. Gelmesi hata idi zaten. İyi oldu güle güle gitsin.60
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Misafir 10 saat önceYazık oldu.09
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Misafir 10 saat önceBU SOGUK HAVADA İÇİMİ ISITAN EN GÜZEL HABER183
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