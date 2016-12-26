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Emmanuel Emenike Fenerbahçe
FUTBOL

İşte Emenike'nin yeni takımı!..

Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'yi sezon sonuna kadar Spartak Moskova'ya kiraladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:37:08 Güncelleme: 14:48:02

Fenerbahçe’de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, sezon sonuna kadar eski takımı Spartak Moskova’ya kiralandı. (DHA)

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 saat önce
    Niye geri almistik ki zaten
  • Misafir 9 saat önce
    demekki yeni transfer var :)
  • Misafir 9 saat önce
    ZATEN SEZON SONU SOZLESMESI BITIYO BARI PRA KAZANILSAYDI
  • Misafir 10 saat önce
    Kardeşim bir suda iki kez yıkanılmaz. Gelmesi hata idi zaten. İyi oldu güle güle gitsin.
  • Misafir 10 saat önce
    Yazık oldu.
  • Misafir 10 saat önce
    BU SOGUK HAVADA İÇİMİ ISITAN EN GÜZEL HABER
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