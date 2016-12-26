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Sedat Sözlü Adana Demirspor Şehmus Özer taziye ziyareti
FUTBOL

Sedat Sözlü, hayatını kaybeden Şehmus Özer'in ailesini ziyaret etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:56:24 Güncelleme: 14:59:23

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Sözlü, Adana Demirspor'un kalecilerinden Zülküf Özer'in de ağabeyi olan Şehmus Özer'in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oturan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Sözlü, Şehmus Özer'in ani ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Şehmus kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Zülküf kardeşimiz olmak üzere tüm Özer ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinde kulübün sportif direktörü Ahmet Cingöz de yer aldı.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

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