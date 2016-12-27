Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

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Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi. Bordo-mavililer şampiyonluklar yaşadığı mabedi Avni Aker Stadı'na yenilgiyle veda etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Josef De Souza'nın kafa vuruşunda Yusuf Erdoğan kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince, hakem Ali Palabıyık hem beyaz noktayı işaret etti hem de Yusuf'a direkt kırmızı kart gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Fernandao, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Fenerbahçe, 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında Moussa Sow'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

67. dakikada gecenin en etkili ismi olan Jeremain Lens, rakiplerini ekarte ederek hızla ceza alanına girdi ve topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 31 puanla tamamlandı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle, 18 puanda kaldı.

Trabzonspor mabedi olan Hüseyin Avki Aker Stadı'na yenilgiyle veda ederken, tribünler bordo-mavili yönetimi istifaya davet etti.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ 15 MAÇTIR YENEMİYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 14'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 15 resmi karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi. Trabzonspor, 2012 yılından beri Fenerbahçe'ye gol dahi atamadı.

TRABZONSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3

STAT: Hüseyin Avni Aker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz (Tolga Özkalfa), Serkan Olguncan

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo (Dk. 62 Güray Vural), N'Doye

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 71 Ozan Tufan), Lens (Dk. 84 Salih Uçan), Sow (Dk. 71 Chahechouhe), Fernandao

GOLLER: Dk. 29 (Penaltıdan) Fernandao, Dk. 40 Sow, Dk. 67 Lens (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 27 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Neustaedter, Dk. 48 Fernandao, Dk. 68 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Dk. 60 N'Doye, Dk. 89 Uğur Demirok (Trabzonspor)





İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Castillo'nun soldan yerden ortasında, ceza alanında topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz, sol arka adalesinden sakatlanınca yerine, dördüncü hakem Tolga Özkalfa karşılaşmada görev yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk, topu ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde De Souza'nın kafa vuruşunda, Yusuf Erdoğan filelere doğru giden topa çizgi üzerinde koluyla müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'ı da kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

29. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı atışında, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağ köşesine doğru gelen topa müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada Mehmet Ekici'nin sol taraftan kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanın sağ tarafından ilerleyerek Onazi'den sıyrılan Lens, topu arka direkteki Sow'un önüne bıraktı. Bu futbolcu da altıpas içinde uygun durumda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Lens'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Fernandao'nun gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

61. dakikada Lens'in sağdan pasında, ceza sahasında Sow'un yerden şutunda, savunmada Zeki Yavru topu kornere çıkardı.

67. dakikada Fenerbahçe, farkı 3'e yükseltti. Sol taraftan ceza alanına giren Lens'in sert şutunda, Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3

74. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü moralli kapattı.

Süper Lig'in ilk 3 maçında 1 puan toplayarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, daha sonra gösterdiği performansla çıkış yakaladı. Ligde ilk yarının son haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi Jose Fernandao, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 16 maç sonunda 9. galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk yarısında 9 galibiyetin yanı sıra 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 31 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Beşiktaş'ın 4, üçüncü Galatasaray'ın 2 puan gerisinde, dördüncü sırada tamamladı.

SOW, 7 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, bu sezonki 7. golünü attı. Bu sezon daha önce Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (3), Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri havalandıran Sow, Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımın 2. golünü atarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hollandalı Lens ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti. Brezilyalı golcü Fernandao ise 15. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da gol atarak ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR'A 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 14'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenilmedi. Rakibi karşısında resmi maçlarda son kez 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla mağlup olan sarı-lacivertli takım, daha sonraki 15 resmi karşılaşmadan 10 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

TRABZONSPOR'A KARŞI KALESİNİ KAPATTI

Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kaybetmediği rakibi karşısında son 9 maçta gol dahi yemedi. 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda deplasmandaki maçta rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Trabzonsporlu futbolculara gol izni vermedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 15 gol attı. Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.