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Prejuce Nakoulma
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Nakoulma Kayserispor'dan ayrıldı

Burkina Fasolu futbolcu Prejuce Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:27:49 Güncelleme: 16:31:23

Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, Nakoulma'nın kulüpten ayrılma isteğine dair fesih yazısının daha önce kendilerine ulaştığını ancak futbolcuyla ikili ilişkileri sayesinde Burkina Fasolu oyuncuyu bugüne kadar kulüpte tutmayı başardıklarını söyledi.

Nakoulma'yı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında da oynattıklarını anımsatan Yıldız, futbolcunun kulüpten ayrılarak Afrika Uluslar Kupası için ülkesine gittiğini belirtti.

Serbest futbolcu statüsündeki 29 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda takıma dönmesi için görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Ahmet Yıldız, Nakoulma'nın karar vermek için kendilerinden süre istediğini sözlerine ekledi.

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