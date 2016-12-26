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Jonathan Ring
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Jonathan Ring Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, İsveç'in Kalmar takımından Jonathan Ring'i kadrosuna kattı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:53:44 Güncelleme: 17:44:34

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveç'in Kalmar takımından 26 yaşındaki futbolcu Jonathan Ring'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen başkent ekibi, Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan Ring, daha sonra Orebro'ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu, ligde çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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