FUTBOL
Cüneyt Çakır için karar verildi!
26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:24:27 | Güncelleme: 20:20:00
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2016 yılının en iyi hakemlerini seçti.
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56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla 30. kez düzenlenen oylamada en fazla oy alan 10 hakem şöyle:
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10. Nestor Pitana (Arjantin) 14
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9. Damir Skomina (Slovenya) 19
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8. Martin Atkinson (İngiltere) 20
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7. Felix Brych (Almanya) 26
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5. Björn Kuipers (Hollanda) 28
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5. Cüneyt Çakır (Türkiye) 28
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4. Jonas Eriksson (İsveç) 43
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3. Viktor Kassai (Macaristan) 55
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2. Nicola Rizzoli (İtalya) 65
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1. Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan