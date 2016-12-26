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FUTBOL

Cüneyt Çakır için karar verildi!

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:24:27

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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2016 yılının en iyi hakemlerini seçti.

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    56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla 30. kez düzenlenen oylamada en fazla oy alan 10 hakem şöyle:

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    10. Nestor Pitana (Arjantin) 14

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