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Chelsea: 3 - Bournemouth: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea sahasında Bournemouth'u 3-0 yenerek üst üste 12 maçını kazandı ve kulüp tarihi rekorunu kırdı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:01:44 Güncelleme: 20:06:14

Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea evinde Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Üst üste 12. maçını kazanan Mavi-Beyazlılar kulüp tarihi rekorunu kırdı.

Maçta golleri 24 ve 90'da Pedro, 49'da penaltıdan Hazard kaydetti.

Liderliğini sürdüren Chelsea puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

Günün diğer sonuçları ise şöyle;

Watford: 1 - 1 C. Palace
Arsenal: 1 - 0 West Bromwich
Burnley: 1 - 0 Middlesbrough
Leicester City: 0 - 2 Everton
Manchester United: 3 - 1 Sunderland
Swansea: 1 - 4 West Ham

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