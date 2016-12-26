Chelsea: 3 - Bournemouth: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 18. hafta maçında Chelsea evinde Bournemouth'u 3-0 mağlup etti. Üst üste 12. maçını kazanan Mavi-Beyazlılar kulüp tarihi rekorunu kırdı.

Maçta golleri 24 ve 90'da Pedro, 49'da penaltıdan Hazard kaydetti.

Liderliğini sürdüren Chelsea puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

Günün diğer sonuçları ise şöyle;

Watford: 1 - 1 C. Palace

Arsenal: 1 - 0 West Bromwich

Burnley: 1 - 0 Middlesbrough

Leicester City: 0 - 2 Everton

Manchester United: 3 - 1 Sunderland

Swansea: 1 - 4 West Ham



