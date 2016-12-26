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Tolgay Arslan CAS'a gidiyor

A Milli Takım forması giymek isteyen Tolgay Arslan çözüm için FIFA'ya başvurmuştu ama oradan gelecek sonuç da onu mutlu etmeyecek gibi gözüküyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:11:03 Güncelleme: 20:14:07

Alman asıllı Türk futbolcu Tolgay Arslan, Türkiye Milli Takımı'nın bir parçası olmak için uğraşmaya devam ediyor...

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Kasım ayında FIFA'ya başvuran Tolgay, hukuki süreçten gelecek cevabın olumsuz olmasını bekliyor. Bu oluşacak durumdan dolayı açıklamalarda bulunan Tolgay, ''Büyük ihtimalle 2 hafta içinde FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelecek. Bu yüzden avukatımla hakkımızı CAS'ta aramaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM DE DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Tolgay Arslan'ın milli takım forması giymesini isteyen Fatih Terim, TFF Dış İlişkiler Departmanı ile birlikte süreci yakından takip ediyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 15 maça çıkan Tolgay, 1 asist yaptı.

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