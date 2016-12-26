FUTBOL
"Kendini Luis Suarez sandı!"
26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:58:50 | Güncelleme: 21:26:28
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Yusuf Erdoğan kaleye giden topu çizgi üzerinde elle keserek kırmızı kart gördü.
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Hakem Ali Palabıyık aynı pozisyonda beyaz noktayı işaret ederken, Fernandao penaltı atışını gole çevirdi.
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Sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarlar Yusuf Erdoğan'a büyük tepki gösterdi. İşte Twitter'da yazılanlar:
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- Yusuf Erdoğan maçın 27' dakikasında Trabzonspor'un 3 puanı bırakmasına vesile olmuştur.
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- Yusuf Erdoğan kendini Dünya Kupasi Ceyrek Finalinde 120.dk daki Luis Suarez sandi.
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- Yusuf Erdoğan mahvettin bizi be bıraksaydın gol olsaydı be ah be o kadar iyi oynarken ah be
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- Yusuf Erdoğan cahil çocuk değilsin profesyonel futbolcusun. Takımın iyi top oynarken bu yaptığın ayıptır.
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- Merak etmeyin Yusuf Erdoğan Kızılcabölük maçında hat-trick yaparak kendini affettirecek.
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- Penaltı ve kırmızı doğru. Yusuf Erdoğan amatörce bir hata yaptı
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- Yusuf Erdoğan'ın futbolcu olması hata, kalkmış bir de ilk 11'e koyuyor. Bütün kontrolü elinde tuttuğun maçı böyle verirsin işte.
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- Yusuf Erdoğan ne hırslıydın Beşiktaş'a karşı halbuki...Tek bir saçmalığınla diğer 10 arkadaşının ipini çektin, fenere maçı verdin...Bravo
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- Çok zor geçecek maç Yusuf Erdoğan sayesinde rahatladı.
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- Yusuf Erdoğan ile Mehmet Ekici göndermeyen yönetim gitsin..
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- Avni Akere ilk kazma Yusuf Erdoğan dan
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- Ön direğe koyulacak son adam yusuf erdoğan
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