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FUTBOL

"Kendini Luis Suarez sandı!"

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:58:50

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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Yusuf Erdoğan kaleye giden topu çizgi üzerinde elle keserek kırmızı kart gördü. 

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    Hakem Ali Palabıyık aynı pozisyonda beyaz noktayı işaret ederken, Fernandao penaltı atışını gole çevirdi.

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    Sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarlar Yusuf Erdoğan'a büyük tepki gösterdi. İşte Twitter'da yazılanlar: 

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