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Ali Palabıyık
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"Ali Palabıyık'ın kararları doğruydu"

HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçta görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın performansını yorumladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:17:56 Güncelleme: 22:20:42

Trabzon'daki derbi maçta gülen Fenerbahçe oldu. 27. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi. Maçın hakemi Ali Palabıyık özellikle bu hafta dökülen hakemlerin yanında iyi bir yönetim göstererek, camiaya biraz moral verdi.

27. dakikada penaltı kararı doğru. Arkasından gelen kırmızı kart daha da doğru bir karardı. Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde topa eliyle müdahale ediyor. Şimdi bazıları diyecek ki; "Devam ettirseydi gol verseydi." Böyle bir maçtaki psikolojide, kale çizgisinden dönen topun gol olup olmayacağı meçhul pozisyonda hakemin düdük çalmasını normal karşılıyorum.

Hakemin maçın diğer pozisyonlarında gösterdiği kartlar ve fauller doğru karardı. Maç sakin bir atmosferde geçti için de hakemin yönetimi takdire şayandır.

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