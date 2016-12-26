Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonspor galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında transfer hakkında da konuştu.

Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Hatem Ben Arfa'nın sorulması üzerine de kafaları karıştıran bir cevap verdi.

Basın toplantısında bir muhabirin ''Hatem Ben Arfa ile anlaşıldığı konuşuluyor'' sözlerine Dick Advocaat, "Kim? Çok fazla isim okuyorum ben de, spekülasyonlar var. Manchester City'nin sağ beki ile ilgili de bir şeyler okudum. Transferde önemli olan kimin uygun olduğu. Bizim istememizden öte, oyuncunun da istemesi'' şeklinde cevap verdi.