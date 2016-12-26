Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Moussa Sow'un maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"Bu akşam kazanmalıydık. Çünkü, 3 puanı almak mecburiyetindeydik, rakiplerimiz kazandılar, 3 puan aldık, herkes mutlu. Trabzonspor gibi bir takıma karşı bu galibiyeti aldık.

Jeremain Lens gibi böyle paslar veren bir oyuncuyla oynamak süper bir durum. Bir hücumcu daha iyisini bekleyemez. İki maçtır asistleriyle bana yardmcı oluyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta toplam 3 asist yaptı. Maçın adamı oyu. Çok iyi bir performans gösterdi ve bana yardımcı oldu."