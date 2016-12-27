Castillo’dan üstü kapalı gönderme

Ligin ilk yarısında Ersun Yanal’ın yeteri kadar şans vermediği Fabian Castillo, Bero’nun yokluğunda dünkü maça 11’de başladı. Pek etkili olamayan Kolombiyalı, maç sonu yaptığı açıklamada penaltı pozisyonuna dikkat çekip Yusuf’u eleştirdi. Castillo, “Çok üzgünüz. Maça çok iyi hazırlanmıştık. 11’e 11 oynarken maçı domine eden taraf bizdik. Maçın kırılma anının herkes farkında. O yüzden söyleyecek fazla bir şey yok” dedi.

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