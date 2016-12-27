Günün transfer haberleri | 27.12.2016

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SNEİJDER'A ÇİN'DEN MÜTHİŞ TEKLİF

Galatasaray'ın yıldızı Sneijder'e Çin'den 3 yıllık 25 milyon euro teklif edildiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” diyerek öneriyi elinin tersiyle ittiği belirtildi. (Fanatik)