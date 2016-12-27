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FUTBOL

Günün transfer haberleri | 27.12.2016

27 Aralık 2016 Salı, 10:18:06

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    GALATASARAY'DA YILDIZLAR SATIŞ LİSTESİNDE

    Galatasaray'da ‘Oyuncu satmadan yeni birini almamız zor’ açıklaması yapan başkan Dursun Özbek, başta Sneijder ve Podolski gibi yıldızlara Çin’den gelecek teklifleri bekliyor. UEFA kriterlerini göz önünde bulunduran yönetim, iki yıldızından birini satarak mali açıdan rahatlamanın hesaplarını yapıyor. (HTSPOR)

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    ANTALYASPOR'DAN ETO'O AÇIKLAMASI

    Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediği belirtilirken, “Eto’o Beşiktaş’a gitmek istiyor, zorla tutamayız. Parasını verirlerse alırlar. Bu iş bu kadar basit” ifadeleri kullanıldı. (HTSPOR)

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    POPOV TAMAM, SORA ÖMER ALİ'DE

    Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor’un, Spartak Moskova forması giyen Bulgar 10 numara İvelin Popov’da imza aşamasına geldiği öğrenildi. Fırtına’nın, Konya’da yıldızını parlatan Ömer Ali Şahiner için de YeşilBeyazlılar’ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. (HTSPOR)

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