Günün transfer haberleri | 27.12.2016

27 Aralık 2016 Salı, 10:18:06 | Güncelleme: 10:29:06
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GALATASARAY'DA YILDIZLAR SATIŞ LİSTESİNDE
Galatasaray'da ‘Oyuncu satmadan yeni birini almamız zor’ açıklaması yapan başkan Dursun Özbek, başta Sneijder ve Podolski gibi yıldızlara Çin’den gelecek teklifleri bekliyor. UEFA kriterlerini göz önünde bulunduran yönetim, iki yıldızından birini satarak mali açıdan rahatlamanın hesaplarını yapıyor. (HTSPOR)
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ANTALYASPOR'DAN ETO'O AÇIKLAMASI
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediği belirtilirken, “Eto’o Beşiktaş’a gitmek istiyor, zorla tutamayız. Parasını verirlerse alırlar. Bu iş bu kadar basit” ifadeleri kullanıldı. (HTSPOR)
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POPOV TAMAM, SORA ÖMER ALİ'DE
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor’un, Spartak Moskova forması giyen Bulgar 10 numara İvelin Popov’da imza aşamasına geldiği öğrenildi. Fırtına’nın, Konya’da yıldızını parlatan Ömer Ali Şahiner için de YeşilBeyazlılar’ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. (HTSPOR)
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BABEL'E APAR TOPAR İMZA ATTIRILDI
Beşiktaş’ın, her konuda anlaşma sağladığı ve İstanbul’a getirdiği Ryan Babel’e apar topar imza attırdığı ortay çıktı. Her konuda anlaşılmasına ve ortada bir sorun bulunmamasına karşın Siyah-Beyazlılar, Çin takımlarının devreye girdiğini öğrendiği için Hollandalı oyuncuya pazar akşamı 2,5 yıllık sözleşme imzalattı. (HTSPOR)
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VARGAS'TAN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Galatasaray'ın Şilili golcü Eduardo Vargas ile ilgilendiği iddia edildi. Hoffenheim'dan ayrılmayı kafasına koyan Vargas'ın Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve tarafların her an anlaşmaya varabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi 7 milyon euro civarında olan Vargas'ı kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. (Fanatik)
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"EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE'YE GİDECEK"
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, yorumculuk yaptığı Telegol programında Emre Belözoğlu'na dair açıklamalarda bulundu. Emre'nin Fenerbahçe'ye döneceğini iddia eden Karan, ''Emre devre arasında Fenerbahçe'ye dönecek. Duyumlarıma göre teklif de yapıldı.'' ifadelerini kullandı.
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QUARESMA'DAN ŞOKE EDEN TALEP!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, menajeri vasıtasıyla yeni maaş talebinde bulundu. İddiaya göre Quaresma, ''Takımda en çok kazanan oyuncu Aboubakar. Umarım yeni sözleşmemde onun kazandığı maaştan daha az bir miktar yazmaz.'' ifadelerinde bulundu. Quaresma, Beşiktaş'tan yıllık 1,7 milyon euro kazanıyor. (Fanatik)
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SNEİJDER'A ÇİN'DEN MÜTHİŞ TEKLİF
Galatasaray'ın yıldızı Sneijder'e Çin'den 3 yıllık 25 milyon euro teklif edildiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun, “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye’de ve İstanbul’da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” diyerek öneriyi elinin tersiyle ittiği belirtildi. (Fanatik)
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CİMBOM'UN İKİ HEDEFİ!
UEFA’nın mali açıdan kontrolünde olan Galatasaray, devre arasında Podolski ile Chedjou’yu yüksek bedelle Çin’e satmak istiyor. Aslan, bu ikiliden gelecek parayla da Liverpool’dan Sakho ve Atalanta’dan Toloi’yi transfer etmeyi planlıyor. (Fanatik)
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EMENİKE KİRALANDI!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Rusya'nın Spartak Moskova takımına sezon sonuna kadar kiralandı. (Fotomaç)