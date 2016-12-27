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Trabzonspor Fenerbahçe yönetim istifa
FUTBOL

Trabzonspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Fenerbahçe karşısında Trabzonspor’un sergilediği futbol ve alınan skor taraftarların sabrını taşırdı

27 Aralık 2016 Salı, 10:26:15 Güncelleme: 10:28:18

Bordo-Mavililer, maç içerisinde ve bitiş düdüğünün ardından başkan Muharrem Usta ile kurmaylarına tepki gösterdi... Maç sonu “Yönetim istifa” tezahüratı yapılırken, bazı taraftarlar bu sloganlara tepki gösterdi. Yönetime destek verenler ile istifa isteyenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

GÜVENLİKLER KASK TAKTI
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Avni Aker’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri, stat ve çevresinde kuş uçurtmazken; karşılaşmada görev yapan özel güvenliklerin kask takması dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez bir futbol maçında özel güvenlikler böyle önlem alırken, gerek maç içinde gerekse de sonrasında hiçbir olayın yaşanmaması yüzleri güldürdü.

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