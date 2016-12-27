Trabzonspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Bordo-Mavililer, maç içerisinde ve bitiş düdüğünün ardından başkan Muharrem Usta ile kurmaylarına tepki gösterdi... Maç sonu “Yönetim istifa” tezahüratı yapılırken, bazı taraftarlar bu sloganlara tepki gösterdi. Yönetime destek verenler ile istifa isteyenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



GÜVENLİKLER KASK TAKTI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Avni Aker’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri, stat ve çevresinde kuş uçurtmazken; karşılaşmada görev yapan özel güvenliklerin kask takması dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez bir futbol maçında özel güvenlikler böyle önlem alırken, gerek maç içinde gerekse de sonrasında hiçbir olayın yaşanmaması yüzleri güldürdü.

HABERTÜRK SPOR