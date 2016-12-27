Bu sezon 3 Büyükler'e katılan futbolcuların performansları

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Salih Uçan: Vitor Pereira tarafından ilk 11'e yerleştirildi, bu sefer oldu galiba derken Advocaat'ın gelişiyle formaya hasret kaldı. Hollandalı hoca, onun için, 'Çok çalışmalı, kendini göstermeli' dedi. Futbolseverler onun bir yıldıza dönüşmesini bekliyor ancak henüz beklentilere yaklaşamadı bile. Kendini toparlayabilecek mi, yoksa kaybolan yıldız adayları arasına mı girecek? Hep birlikte göreceğiz...