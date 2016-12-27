Bu sezon 3 Büyükler'e katılan futbolcuların performansları

Sezon başında '3 Büyükler'e büyük umutlarla transfer edilen ve takımlarına dönen futbolcuların ilk yarıdaki performanslarını değerlendirdik...
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BEŞİKTAŞ Fabri: Boyko'nun başaramadığını başardı ve sezona yedek kulübesinde başlayıp Tolga Zengin'den eldivenleri aldı. Zaman zaman yaptığı riskli hareketlerle taraftarları korkutsa da özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi performans sergiledi. Hakemin katlettiği 6-0'lık Kiev maçında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Gökhan Gönül: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yıllarca formasını giydiği, kaptanlığa kadar yükseldiği Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer oldu. Sezona durgun bir giriş yapsa da son maçlarda takımın önemli futbolcuları arasına girdi. 15 maçta forma buldu, gol ya da asisti yok.
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Caner Erkin: Gökhan Gönül gibi Fenerbahçe'den ayrılıp önce Inter'in ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 40 yıldır Beşiktaş forması giyiyor gibi sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Antalya maçında büyük talihsizlik yaşadı; aşil tendonu kopan milli yıldız, sezonun büyük kısmını kapattı.
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Atınç Nukan: Leipzig'ten yuvasına kiralık olarak döndü. Ligde yalnızca 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken etkisiz bir performans sergiledi.
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Gökhan İnler: Yıllardır adı Türk takımlarıyla anılıyordu, transferin son gününde Kartal oldu. İlk 11'in değişmez ismi olmayı başaramadı... Tolgay Arslan'la birlikte orta sahada dönüşümlü olarak forma giyiyor. Sahada bulunduğu dakikalarda taraftarlara güven verdi. 2. yarıda daha fazla dakika alması olası görünüyor.
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Anderson Talisca: Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı, eski takımına son dakikada attığı frikik golüyle taraftarın gönlüne girdi. Oynadığı 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Talisca, Caner gibi sakatlık şoku yaşadı. Gençlerbirliği maçında ayak tarak kemiğinden sakatlandı, 2. yarıda yine Beşiktaş'ın gol yollarındaki en etkili silahlarından biri olacak.
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Aras Özbiliz: Geçen yıl devre arasında transfer edildi, 6 ayını Rayo Vallecano'da geçirdi. Büyük beklentilerle siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı ancak hayal kırıklığından öteye geçemedi. Sadece 7 dakika sahada kaldı, devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.
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Vincent Aboubakar: 1 sezonda Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girmeyi başaran Gomez'in yerine alındı. 1 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Kartal'ı sırtlarken ligde aynı başarıyı gösteremedi. Zaman zaman kahraman ilan edildi, zaman zaman istenmeyen adam oldu. 22 maçta 7 gol ve 1 asisti var. Beşiktaş'taki kaderi 2. yarıda belli olacak.
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Ömer Şişmanoğlu: Son 2 sezonu 3 farklı takımda kiralık olarak geçiren futbolcu, bu sezon Şenol Güneş'in isteğiyle Beşiktaş'a döndü. Rotasyonda dönem dönem şans bulan Ömer, ligde 167 dakikada 2 gol kaydederek önemli bir yedek kuvvet oldu.
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FENERBAHÇE Martin Skrtel: Yıllarca formasını giydiği Liverpool'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Simon Kjaer ile iyi bir ikili oluşturan Slovak savunmacı, kendisinden bekleneni tam anlamıyla gerçekleştirdi.
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Roman Neustadter: Vitor Pereira sezon başında 3-5-2'yi denerken ilk 11'de forma şansı bulan defans oyuncusu, 2'li savunmaya geçilmesiyle yedek kulübesine koltuk ayırttı. Kjaer-Skrtel ikilisinden birinin cezalı duruma düştüğü ya da sakatlık yaşadığı maçlarda formayı sırtına geçirdi. Rotasyon oyuncusundan öte geçebilecek gibi görünmüyor.
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Gregory van der Wiel: Yıllardır sağ beki kapatan Gökhan Gönül'ün yerini dünyaca ünlü futbolcunun dolduracağı düşünüldü. Takımın kötü gittiği dönemde Advocaat'ın neşteriyle takımdan kesildi. İzinsiz bir şekilde sevgilisi Rose Bertram'la moda çekimlerine katılan Hollandalı kadro dışı bırakıldı. Kendisine takım bulması söylenen Wiel, son verdiği beyanatta gitmek istemediğini, çok çalışarak takıma döneceğini iddia etti.
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İsmail Köybaşı: Caner Erkin'in Beşiktaş'a gitmesinden sonra Fenerbahçe ona imza attırdı. Bu sezon formda olan Hasan Ali Kaldırım'ın gerisinde kaldı. Ligde 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta oynarken 2 gol atmayı başardı.
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Aatif Chahechouhe: Advocaat geldiği ilk dönemde onu hiç düşünmedi, öyle ki Avrupa Ligi kadrosuna bile alınmadı. İdmanlarda çok çalışıp kendini gösterdi ve 9. haftadaki Karabükspor maçında ilk defa ilk 11'e girdi. Toplamda 8'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta oynarken 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Gönderilecekler listesinde 1 numarayken hücum bölgesinde güçlü bir alternatif oldu.
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Miroslav Stoch: 2010/2011 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'ye 3 yıllık kira sürgününden sonra geri döndü. Oynadığı zamanlarda jeneriklik gollere imza atarken yine ilk 11'e girmeyi başaramadı. İstikrarsız görüntüsünü sürdüren Slovak futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda takımdan gönderilme ihtimali güçlü görünüyor.
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Salih Uçan: Vitor Pereira tarafından ilk 11'e yerleştirildi, bu sefer oldu galiba derken Advocaat'ın gelişiyle formaya hasret kaldı. Hollandalı hoca, onun için, 'Çok çalışmalı, kendini göstermeli' dedi. Futbolseverler onun bir yıldıza dönüşmesini bekliyor ancak henüz beklentilere yaklaşamadı bile. Kendini toparlayabilecek mi, yoksa kaybolan yıldız adayları arasına mı girecek? Hep birlikte göreceğiz...
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Emmanuel Emenike: Nijeryalı ile Fenerbahçe arasındaki ilişki romanlara konu olacak cinsten. Nezarete düştü, sahaya çıkamadan takımdan ayrıldı, geri döndü, taraftarla kavga edip formasını yere attı, takımdan gönderildi, tekrar geri geldi... Yönetim, sezon başında ilişkiye son bir şans verme kararı aldı. Ancak Emenike verilen şansı yine elinin tersiyle itti. Saha içinde ve dışında gösterdiği lakayıt tavırlar sonunu getirdi. Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde yollar ayrılacak.
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Moussa Sow: Ağlaya ağlaya Fenerbahçe'den ayrıldı, 1 sezonluk hasret sürpriz bir şekilde transferin son gününde son buldu. Taraftarlar tarafından çok sevilen Sow, bu yıl attığı röveşatayla 'Sowaşeta'ya dönüştü. Manchester United'a attığı gol birçok yabancı basın organı tarafından yılın golü seçildi. 12'si ilk 11'de, toplam 17 maçta oynadı. Birbirinden güzel 9 gol atarken, 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Al Ahli'den bonservisini alıp alamayacağı büyük merak konusu.
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Jeremain Lens: Sezona kötü başlayan Fenerbahçe'de sihirli değnek etkisi yaptı. Alex'ten sonra taraftarları en çok heyecanlandıran isim haline gelen Hollandalı, 12'si ilk 11'de olmak üzere 15 maçta oynarken 7 asist yaptı ve 3 gol attı. Fenerbahçeliler, Sunderland'ten bonservisinin alınması için kampanya başlattı.
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Galatasaray Serdar Aziz: Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Eski takımında yaşadığı sakatlık problemlerini Galatasaray'da da yaşadı. Ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapattı.
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Salih Dursun: Trabzonspor'da geçirdiği 2 sezonun ardından döndü. Sadece 1 Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan girdi. İlk fırsatta takımdan gönderilecek.
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Luis Cavanda: Trabzonspor'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek de 'Sabrizede' oldu. Ligde sadece 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Sabri Sarıoğlu'ndan formayı almayı başaramadı.
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Bruma: Kiralık olarak gittiği Real Sociedad'tan fırtına gibi döndü. Ligde 16 maçta 5 gol atan ve 5 asist yapan genç futbolcu, takımın en önemli hücum silahı oldu. Son toplardaki kararlarını ve bitiriciliğini geliştirirse dünya devlerinden birine transfer olup Galatasaray'a rekor bir bonservis kazancı getirmesi çok mümkün görünüyor.
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Nigel de Jong: Melo'nun yerini dolduramayan Cimbom, Brezilyalı'nın muadili olarak transferin son gününde Los Angeles Galaxy'den onu getirdi. İlerleyen yaşı nedeniyle eski günlerinden uzak olsa da Galatasaray orta sahasına sertlik kattı.
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Josue: Türk futbolseverlerin Bursaspor formasıyla tanıdığı orta saha futbolcusu, 1 yıllığına kiralandı. Orta sahada alternatif olması için getirilen oyuncu, görev verildiği dakikalarda vasat bir görüntü çizdi. Ligde 8'inde sonradan oyuna dahil olduğu 9 maça çıktı, 1 gol kaydetti.
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Tolga Ciğerci: Galatasaray adına sezonun nokta transferi oldu. Sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle orta sahada sarı-kırmızılı takıma üstünlük sağladı. Sakatlık problemleri yaşamazsa Galatasaray'da uzun yıllar forma giyebilecek bir futbolcu olduğunu gösterdi.
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Eren Derdiyok: Sarı-kırmızılı takımdaki ilk 5 maçında 5 gol atarak sezona bomba gibi girdi ancak bu formunu sürdüremedi. 16 maç sonunda 7 golü bulunuyor. Galatasaray'ın bu sezonki transferleri içinde başarılı olanlar hanesine yazılabilir.
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Kolbeinn Sigthorsson: Nantes'tan kiralık olarak geldi, sahaya adımını atmadan sakatlık problemi ortaya çıktı. Bir türlü iyileşemedi, hatta iyileşmesine rağmen idmanlara çıkmadığı öne sürüldü. Geçen yılki Grosskreutz transferini akıllara getirdi. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği muallakta.