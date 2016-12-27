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FUTBOL

Bu sezon 3 Büyükler'e katılan futbolcuların performansları

27 Aralık 2016 Salı, 12:27:27

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    HTSPOR.COM | AHMET HAMDİ GİRGİN

    Sezon başında '3 Büyükler'e büyük umutlarla transfer edilen ve takımlarına dönen futbolcuların ilk yarıdaki performanslarını değerlendirdik...

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    BEŞİKTAŞ
    Fabri: Boyko'nun başaramadığını başardı ve sezona yedek kulübesinde başlayıp Tolga Zengin'den eldivenleri aldı. Zaman zaman yaptığı riskli hareketlerle taraftarları korkutsa da özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi performans sergiledi. Hakemin katlettiği 6-0'lık Kiev maçında gözyaşlarına hakim olamadı.

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    Gökhan Gönül: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yıllarca formasını giydiği, kaptanlığa kadar yükseldiği  Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer oldu. Sezona durgun bir giriş yapsa da son maçlarda takımın önemli futbolcuları arasına girdi. 15 maçta forma buldu, gol ya da asisti yok.

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