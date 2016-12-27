Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yaklaşık bir ay önce Aksu mevkisinde temeli atılan spor kompleksinde, Çotanak Arena Stadı'nın yanı sıra olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası, otopark alanı ile 40 mağaza yer alacak.

Spor kompleksindeki en önemli yapı olarak kamuoyunda heyecan oluşturan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Arena Stadı ön plana çıkıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un maçlarını oynayacağı stadyumun inşaatının 1,5 yılda tamamlanması planlanıyor.

Stadyumda 84 protokol, bin 413 VIP ve loca, 75 engelli seyirci, 76 basın, 20 bin 380 standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alırken, bir protokol, 48 standart olmak üzere bünyesinde tuvalet ve mutfak bulunduran 49 da seyirci locası bulunuyor.

İçerisinde bin seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu, 284 kapalı, 505 açık olmak üzere 789 araçlık otopark da yer alacak projenin toplam bedeli ise yaklaşık 153 milyon lira.

TOKİ konutları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yapılarla kentin yeni cazibe merkezi olması beklenen bölgedeki spor kompleksi, mağazaları ve sosyal alanlarıyla da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek.

Giresun Valisi Hasan Karahan, yaptığı açıklamada, ülkenin son yıllarda her alanda büyük atılım yaptığını, sporun da bu alanlardan biri olduğunu söyledi.

Giresun'un da bundan payını aldığını ifade eden Karahan, temeli bir süre önce atılan Çotanak Arena Stadı'nın da içinde yer aldığı projenin TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak projesi olduğunu kaydetti.

Karahan, inşaatın hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık iki yıl içinde de bitmesi planlanıyor. Türk sporuna ve Giresun'a büyük katkıları olacak. Orada hem 20 bin 28 kapasiteli bir stadyum hem de kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, antrenman sahaları yapıyoruz." dedi.

Komplekste yer alan dükkanlar, sosyal alanlarla bir yaşam merkezinin de kurulmuş olduğunu dile getiren Karahan, "Bildiğiniz gibi Aksu bölgesi son yıllardaki yatırımlarla hareketlendi. TOKİ konutları tamamlandı, bir kısmının da teslimatı başlayacak. Yine o bölgemizde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapacağız, yılbaşından sonra temel atmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Karahan, inşaat süresinin 650 gün olduğunu ancak temel atma töreninde yüklenici firmadan 1,5 yılda bitirme sözü aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıl içinde tahminen teslim alacağız. Modern bir tesis, insanların sırf maç izleyeceği değil, 24 saat boyunca zamanlarını geçirebilecekleri bir yaşam merkezi olarak planlandı. O bölge de zaten hareketlendi, TOKİ konutlarının yapılmasıyla yeni bir mahalle hayatını olacak. Dükkanlarıyla kapalı spor salonuyla yüzme havuzuyla ilimize ciddi bir spor kompleksi kazandırıyoruz."

Stadın adını aldığı çotanak figürüne değinen Karahan, "Çotanak, fındığın bir hali. Giresun'da ve bölgemizde kabuklarının ayrılmasından önce dörtlü veya beşli şekilde bir arada olan fındığa verilen ad olan çotanak bölgemizle eşdeğer olmuş. Fındığın baş şehrine de bu yakışır diye düşünüldü zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Karahan, Giresunspor'un da son yıllarda iyi bir çıkışı olduğuna dikkati çekerek, stat açılışıyla yeşil-beyazlıların Süper Lig'de yer almasını arzuladıklarını kaydetti.

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ ise Türkiye'nin dört bir tarafına çok ciddi stadyumlar, çok ciddi tesisler yapıldığını belirterek, bunlardan birinin de Giresun'a inşa edildiğini dile getirdi.

Çotanak Arena Stadı'nın Giresunspor'un özellikle hem sportif hem de mali açıdan geleceği için olumlu bir yansıması olacağına işaret eden Bozbağ, "Hem stadın içerisindeki idari binalarıyla hem dışarıdaki idman sahalarıyla altındaki alışveriş merkezleri, dükkanları localarıyla değişik bir atmosfer olacağını düşünüyorum. İnşallah Giresunspor'a güzel günler nasip olur o statta." değerlendirmesinde bulundu.