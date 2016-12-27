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Anagol 24 Erzincanspor: 3 - Elazığspor: 2
FUTBOL

Anagol 24 Erzincanspor: 3 - Elazığspor: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor, Elazığspor'u 3-2 yendi

27 Aralık 2016 Salı, 14:42:10 Güncelleme: 14:44:47

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: 3 - ELAZIĞSPOR: 2

STAT: Erzincan 13 Şubat
HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal Atmaca, Ahmet Kaan Ergün, Zeynel Alkan (Dk. 76 Barış Şaffak), Atilla Aybars Garhan (Dk. 90 Enes Yılmaz), Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt (Dk. 63 Volkan Özcan), Yasin Dülger, Safa Yıldırım, Ömer Serbest, Oğuz Küçük
ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız (Dk. 87 Mehmet Zeki Tunç), Onur Güney, Ömer Yıldız, Yunus Gül, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Hakan Esa (Dk. 90 Enes Batın Kaplan), Çağrı Ortakaya, Muhammed Akyıldız, Ömer Kara (Dk. 85 Onur Alsu)

GOLLER: Dk. 2 ve 82 Atilla Aybars Garhan, Dk. 38 Zeynel Alkan (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 28 Safa Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 48 Ömer Yıldız (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk. 32 Muhammed Akyıldız, Dk. 59 Yunus Gül, Dk. 83 Mehmet Yiğit (Elazığspor), Dk. 33 Sefa Küpeli, Dk. 83 Volkan Özcan (Anagold 24 Erzincanspor)

 

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