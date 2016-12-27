Kırklarelispor: 0 - Gaziantepspor: 4 | MAÇ SONUCU

KIRKLARELİSPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 4
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Abay, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
KIRKLARELİSPOR: Oğuzhan, Davut, Muhammed, Celal, Cemal, Ahmet, Soner (Dk.57 Ahmet Baykal), Barış (Dk.72 Enis ), Salim (Dk.46 Nazif), Serkan, Sedat
GAZİANTEPSPOR: Erten, Şenol, Rajtoral (Dk.77 Oktay), İlker, Emre, Doğanay, Orkan, Putsila, Kisliak, Alpay, Kolar (Dk.82 Serkan)
GOLLER: Dk.27 Alpay, Dk.29 Kolar, Dk.38 Orkan, Dk.83 Serkan (Gaziantepspor)
KIRMIZI KART: Dk.48 Orkan (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Soner, Barış, Cemal (Kırklarelispor), Kisliak, Doğanay (Gaziantepspor)
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