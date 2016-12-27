Beşiktaş: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

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BEŞİKTAŞ - BOLUSPOR



Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş sahasında Boluspor'u ağırladı.



Maça etkili başlayan Siyah-Beyazlılar, 2'de Kerim ve 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile iki net gol pozisyonundan yararlanamadı.



Beşiktaş golü 34'te buldu. Korner atışından gelen topa kafayı vuran Talisca, Kartal'ı soyunma odasına önde götürdü: 1-0.



Talisca böylece 8 hafta sonra sahalara döndüğü ilk resmi maçta golünü attı. 59 gün sonra forma giyen Brezilyalı, son golünü 28 Kasım'da Gençlerbirliği'ne atmıştı.



İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Siyah-Beyazlılar, 72. dakikada Olcay Şahan'ın asistinde Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı.



Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Beşiktaş, 2 hafta kala bir üst tura çıkmayı garantilerken, Boluspor ise 4 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ: 2 - BOLUSPOR: 0



STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek



BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Beck, Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Adriano (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 82 Eslem Öztürk), Kerim Frei, Talisca (Dk. 60 Aras Özbiliz), Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu

BOLUSPOR: Soner Şahin, Fatih Nurullah Turan, Necati Yakuplar, Renato, Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Cengiz Umut Meraş, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Burak Asan (Dk. 46 Özgür İleri), İsmail Yıldırım (Dk. 76 Furkan Şeker), Ozan Karabacak



GOLLER: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Cengiz Umut Meraş (Boluspor), Dk. 53 Talisca, Dk. 65 Tolgay Arslan (Beşiktaş)



MAÇTAN POZİSYONLAR

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda, Soner Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Gökhan İnler'in ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma denemesinde top yandan auta çıktı.

34. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Olcay Şahan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

72. dakikada sol kanatta Olcay Şahan ile paslaşarak ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.



ARAS ÖZBİLİZ DE SAHALARA DÖNDÜ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle ligin 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında oynamayan Adriano Correia'yı sol bekte görevlendirdi.



Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Kerim Frei, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isim Fatih Aksoy da ilk 11'de şans buldu.



MAÇA İLGİ AZ

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi. Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.



