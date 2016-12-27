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Gaziantepspor kafilesi kaza yaptı!

Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı

27 Aralık 2016 Salı, 18:32:49 Güncelleme: 22:24:50

Kırklareli'nde yapılan maç sonrasında Gaziantep'e dönüş için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gittiği sırada kafileyi taşıyan otobüs, Basın Ekspres Yolu'nda zircirleme kazaya karıştı. Kazada, otobüsün ön camının kırılmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Gaziantepspor Kulübünün Twitter hesabından kazayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı-siyahlı takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Kırklareli'nden İstanbul'a gerçekleştirdiği yolculuk esnasında yaşanan maddi hasarlı kazada, kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Yaşanan gelişmeler üzerine geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm kulüplerimize ve taraftarlarına, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile taraftarlarımıza, hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, kazaya karışan diğer araçlardaki vatandaşlarımıza, geçmiş olsun dileriz."

Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda yaptığı maçta Kırklarelispor'u 4-0 yenmişti.


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