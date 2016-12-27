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Rizespor, Galatasaraylı Emrah Başsan'ı gönderdi!

Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı

27 Aralık 2016 Salı, 19:50:08 Güncelleme: 20:39:19

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti.

Ferah, ligin ilk bölümü tamamlanmadan izin alarak Rize'den giden Emrah Başsan'ın yanı sıra 19 yaşındaki santrfor Volkan Pala ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

İki futbolcuya, hizmetleri için teşekkür eden Ferah, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

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