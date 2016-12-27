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Torsten Frings
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Darmstadt'ın yeni hoca Torsten Frings oldu!

Bundesliga ekibi Darmstadt 98, teknik direktörlük görevine Torsten Frings'i getirdi

27 Aralık 2016 Salı, 19:56:18 Güncelleme: 20:07:36

Darmstadt 98 Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Alman teknik adam Frings ile 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda 78 kez forma giyen ve futbolculuk kariyerini 2013'te noktalayan Frings, önce Werder Bremen'in ikinci takımında, ardından da birinci takımında antrenörlük yapmıştı.

Darmstadt 98 Kulübü, üst üste alınan 6 mağlubiyetin ardından aralık ayının başında teknik direktör Norbert Meier'in görevine son vermişti.

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