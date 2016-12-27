Sivasspor: 3 - Yeni Amasyaspor: 1

SİVASSPOR: 3 - YENİ AMASYASPOR: 1



STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel



SİVASSPOR: Tolgahan, Çağatay, İbrahim İşçi, İbrahim Öztürk, Muhammed Furkan, Erkan (Tunahan dk. 32), Bayram (Berkan dk. 67), Ahmet Cebe, Yiğit (Adem dk. 46), Beykan, Leandro

YENİ AMASYASPOR: Rasim, Kaan, Ali, Muhammet Emin, Barış, Ergin Kankal, Ahmet Turan, Muhammed Emin, Fatih (Aslan dk. 63), Metin (Batınay dk. 52), Engin (Hayrullah dk. 83)



GOLLER: Leandro (42 pen. ve 57), Muhammed Furkan (dk. 47) (Sivasspor), Batınay (dk. 90) (Yeni Amasyaspor)

SARI KARTLAR: Yiğit, Bayram, Tunahan (Sivasspor), Muhammet Emin, Engin, Ergin Kankal, Barış (Yeni Amasyaspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

16. dakikada İbrahim İşçi'nin pasında defansın arkasına sarkan Çağatay'ın sağ çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topla sol kanatta buluşan Erkan'ın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Turan'ın şutunda top Muhammed Furkan'ın ayağından sekerek kale direğine çarpıp kornere çıktı.

42. dakikada Ahmet Cebe'nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Leandro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada sol kanattan ceza sahasında yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Muhammed Furkan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

57. dakikada kaleci Tolgahan'ın gönderdiği uzun topta savunma ile kalecinin anlaşmazlığında topu önünde bulan Leandro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

62. dakikada Barış'ın ceza sahasında Beykan'ı düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tunahan'ın şutunda top direkten döndü.

69. dakikada sol kanattan Muhammed Furkan'ın ceza sahasına yerden ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Tunahan'ın şutunda Yeni Amasyaspor defansı çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

90. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Batınay'ın ceza sahasına ortasında top kaleye giderek ağlarla buluştu. 3-1

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER