Çaykur Rizespor: 4 - Sancaktepe Belediyespor: 1

ÇAYKUR RİZESPOR: 4 - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: 1



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Oğuzhan Malcı), Ali Faez, Ümit Kurt, Furkan Şimşek (Dk. 46 Fink), Petrucci, Saadane, Recep Niyaz, Dhurgham İsmail, Oğuz Han Aynaoğlu, Atiemwen (Dk. 72 Muhammed Emin Balcılar)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan, Süleyman Olgun, İlker Avşar, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin (Dk. 79 Nuri Kaya), İrfan Akgün (Dk. 62 Serkan Şirin), Caner Solmaz, Anıl Gir (Dk. 84 Umut Kıral), Bahadır Erol, Samet Akaydın



GOLLER: Dk. 7 Samet Akaydın (Kendi kalesine), Dk. 53 Ümit Kurt, Dk. 82 Saadane, Dk. 90 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Selim Kayacı (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KART: Dk. 28 Gökhan Çetinus (Sancaktepe Belediyespor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ceza sahasına ortasında, Samet Akaydın'ın ters vuruşunda kaleci Mehmet Doğan kontrpiyede kalınca, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

34. dakikada Selim Kayacı'nın ceza sahası içerisinde yerden şutunda Ümit Kurt'a da çarpan top ağlara gitti: 1-1



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Recep Niyaz sağ taraftan köşe vuruşunda topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

82. dakikada ceza sahasında Ahmet İlhan'ın şutunda defansa çarpan topu takip eden Saadane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Bu kez Petrucci'nin vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak Saadane'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ikinci vuruşunda top filelere gitti: 3-1

90. dakikada Dhurgham İsmail'in ara pasında ceza sahasına giren Petrucci, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 4-1 öne geçirdi.

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