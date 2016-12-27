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Liverpool: 4 - Stoke City: 1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Stoke City'i 4-1 mağlup etti

27 Aralık 2016 Salı, 22:36:19 Güncelleme: 22:37:59

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool evinde Stoke City'i ağırladı.

13'te Walters'ın golüyle geriye düşen Kırmızılar, 35. dakikada Lallana ve 44'te Firmino ile devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Liverpool, 59'da Imbula'nın kendi kalesine ve 70. dakikada Sturridge ile maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 40 yaparak ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 21 puanda kaldı.


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YORUMLAR 0
  • Misafir 31 dakika önce
    devreye 2-1 önde girilip, maç nasıl 4-0 kazanılıyor? biraz dikkat ve özen lütfen
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