Liverpool: 4 - Stoke City: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool evinde Stoke City'i ağırladı.



13'te Walters'ın golüyle geriye düşen Kırmızılar, 35. dakikada Lallana ve 44'te Firmino ile devreye 2-1 önde girdi.



İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Liverpool, 59'da Imbula'nın kendi kalesine ve 70. dakikada Sturridge ile maçı 4-0 kazandı.



Bu sonuçla Liverpool puanını 40 yaparak ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 21 puanda kaldı.







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