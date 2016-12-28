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Bob Bradley Swansea City
FUTBOL

Swansea'de Bob Bradley ile gönderildi!

Swansea City, ekim ayında takımın başına getirilen ABD'li teknik direktör Bob Bradley ile yollarını ayırdı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 00:08:38 Güncelleme: 00:10:23

Swansea City Kulübü'nden yapılan açıklamada, lig maçında West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle bu kararın verildiği bildirildi.

Teknik direktör Francesco Guidolin'in yerine ekim ayında Swansea City'nin başına geçen 58 yaşındaki Bradley, 2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan Bradley, Swansea City ile 11 maçta, ikişer galibiyet ve beraberlik, 7 kez de mağlubiyet yaşadı. Swansea City, 18 hafta sonunda ligde, 12 puanla 19. sırada yer alıyor.

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