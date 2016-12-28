Talisca: "Herkes 2017'de başka bir Beşiktaş görecek"

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, şunları söyledi:



"Ben çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca bana yardımcı olan bütün kulüp çalışanları, sağlık ekibi, doktorumuz hepsine çok teşekkür ederim. Ailem de çok destekledi bu sürede. Ama önemli olan iyi dönmekti. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayız. Bunun tersini söylemeye gerek yok. Ama ben inanıyorum ki ikinci yarıyla beraber ilk maçtan itibaren herkes 2017'de başka bir Beşiktaş görecek. İyi bir takımız. İyi oyunculardan kuruluyuz. Kenetlenmiş olarak hareket ediyoruz. Bu sene benim için iyi bir sene oldu, kızım doğdu. Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi. Yeni sene için herkese mutluluklar diliyorum. Bizim için iyi bir sene olacaktır."



ARAS ÖZBİLİZ: "HOCADAN ŞANS BEKLİYORUM"

Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği kupa maçı sonrası, siyah-beyazlı futbolcu Aras Özbiliz, "Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Ben de hocadan şans bekliyorum" dedi.



Sakatlığının ardından forma şansı bulan Aras Özbiliz, "Yılı iyi bir şekilde kapattığım için sevinçliyim. Taraftarlar benden formayı kapmamı bekliyor. Bunun bilincindeyim. Ben de hocadan şans bekliyorum. Elimden geleni yapıyorum, herkesin bir şansı var diye düşünüyorum. Elbette o şans bir gün gelecek. Şans gelince formayı kapacağım" şeklinde konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER