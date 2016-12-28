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Uğur Demirok Trabzonspor
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Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor kafilesi tesislere dönüş sırasında şok bir olay yaşadı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 00:41:22 Güncelleme: 00:56:14

Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen bordo mavili taraftar, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsü tesislerin girişinde durdurdu. Otobüsün önünü keserek Ersun Yanal'a küfürler eden taraftara, oyuncuların tepkisi çok sert oldu.

Otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok, sinirli taraftara yumruk atarken, kavgaya Okay Yokuşlu da dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle arbedenin son bulduğu ve taraftar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. (TrabzonAjans)

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