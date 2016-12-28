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Galatasaray, milli ismin peşine düştü!

28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:11:38

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı istiyor. Başkan İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi

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    Serdar Aziz'in sakatlığının ardından transferde bu bölgeye yoğunlaşan Galatasaray Ahmet Çalık'a talip oldu.

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    Galatasaray, Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık'ın peşine düştü.

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    Son iki sezonda ortaya koyduğu performansla takımının değişmez isimlerinden olan Ahmet Çalık, Fatih Terim'in de dikkatini çekerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.

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