FUTBOL
Galatasaray, milli ismin peşine düştü!
28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:11:38 | Güncelleme: 01:31:36
Galatasaray, Gençlerbirliği'nden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı istiyor. Başkan İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi
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Serdar Aziz'in sakatlığının ardından transferde bu bölgeye yoğunlaşan Galatasaray Ahmet Çalık'a talip oldu.
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Galatasaray, Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık'ın peşine düştü.
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Son iki sezonda ortaya koyduğu performansla takımının değişmez isimlerinden olan Ahmet Çalık, Fatih Terim'in de dikkatini çekerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.
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Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki savunmacı için Gençlerbirliği'ne Çarşamba günü resmi teklif verecek.
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Ahmet Çalık’ın da Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giymek istediği öğrenildi.
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık’ın transferi hakkında Radyospor’a şunları söyledi:
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"Parayı veren düdüğü çalar’ diyerek transfer için müzakere edeceğiz...
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Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz.”
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Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Ahmet Çalık, 1.84m boyundaki Ahmet 1 asist yaptı. (Gamaspor)