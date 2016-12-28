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Hatem Ben Arfa PSG Fenerbahçe transfer
FUTBOL

Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor

Devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe yönetimi çalışmalara başlarken, Sarı-Lacivertli kulübün 6 aylığına kiralamak istediği ve teklifini ilettiği Hatem Ben Arfa’yla ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:46:10 Güncelleme: 09:49:17

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe, “Ben Arfa Paris’ta kalmak istiyor” başlıklı haberinde 29 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Paris Saint- Germain’de devam edip ligin ikinci yarısında kendisini ispatlayacağı ve F.Bahçe transfer olmak şansının çok düşük olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon PSG’nin bonservis bedeli olmadan Nice’ten transfer ettiği Fransız yıldızın, kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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