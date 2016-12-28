Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe, “Ben Arfa Paris’ta kalmak istiyor” başlıklı haberinde 29 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Paris Saint- Germain’de devam edip ligin ikinci yarısında kendisini ispatlayacağı ve F.Bahçe transfer olmak şansının çok düşük olduğu ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon PSG’nin bonservis bedeli olmadan Nice’ten transfer ettiği Fransız yıldızın, kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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