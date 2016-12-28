Moussa Sow'a özel izin

İkinci baharını yaşadığı Fenerbahçe’de skora verdiği katkıyla alkış toplayan ve oynadığı 17 resmi maçta 9 gol atmayı başaran Moussa Sow, bu performansıyla Dick Advocaat’ın da gözüne girdi. Hollandalı teknik adam, ocak ayında Afrika Uluslarası Kupası’na gidecek olan Senegalli yıldıza, jest yapıp ekstra izin verdi. Bu turnuva sebebiyle yeni doğan çocuğuyla yeteri kadar vakit geçiremeyecek olan Sow, maçın ardından hemen ailesinin yanına gitti.

HABERTÜRK SPOR