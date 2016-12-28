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FUTBOL

IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:27:16

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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...

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    Pele (Brezilya)

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    3 | 49

    Zico (Brezilya)

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    bi Sergen olmalıydı
  • Misafir 44 dakika önce
    Hagi nerde?
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