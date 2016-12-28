FUTBOL
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:27:16 | Güncelleme: 10:54:05
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...
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8
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Lothar Matthaeus (Almanya)
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9
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10
10
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Marco Van Basten (Hollanda)
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11
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12
12
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49
Bobby Charlton (İngiltere)
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13
13
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49
David Beckham (İngiltere)
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14
14
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49
Stanley Matthews (İngiltere)
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15
15
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49
Diego Armando Maradona (Arjantin)
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16
16
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49
Alfredo Stefano (Arjantin)
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17
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18
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19
19
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Mahmoud El-Khatib (Mısır)
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20
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Mohamed Aboutrika (Mısır)
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21
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22
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23
23
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49
Antonio Carbajal (Meksika)
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24
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25
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26
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27
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28
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29
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30
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31
31
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49
Ferenc Puskas (Macaristan)
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32
32
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Baichung Bhutia (Hindistan)
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34
34
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Hidetoshi Nakata (Japonya)
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35
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36
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Jasem Yaqoub Sultan Al-Besara (Kuveyt)
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37
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38
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49
Wynton Alan Whai Rufer (Yeni Zelanda)
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39
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40
40
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Jose Luis Chilavert (Paraguay)
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42
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Majed Abdullah (Suudi Arabistan)
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43
43
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Francisco Gento Lopez (İspanya)
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44
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45
45
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49
Oleh Volodymyrovych Blokhin (Ukrayna)
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46
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Juan Alberto Schiaffino Villano (Uruguay)
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47
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48
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Lucas Radebe (Güney Afrika)
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49