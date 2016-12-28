Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında lider Gençlerbirliği, yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Peki Gençlerbirliği - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
GENÇLERBİRLİĞİ - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.
Grupta iki takım arasında Diyarbakır'da oynanması gereken 3. hafta maçı, Amed Sportif Faaliyler'in kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.
C Grubu'nda ilk iki müsabakadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla son sırada yer alıyor.
STADYUM KONUMU
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Misafir 16 dakika önceCümlemizin kardeşim sporu seven ve sevdiren ırkciliga karşı bir kardeşimizi kaybettik .00
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Misafir 1 saat önceBaşınız sağolsun Amedspor ailesi00