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Gençlerbirliği - Amedspor maçı
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Gençlerbirliği - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Peki Gençlerbirliği - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:02:01 Güncelleme: 11:04:47

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında lider Gençlerbirliği, yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Peki Gençlerbirliği - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Grupta iki takım arasında Diyarbakır'da oynanması gereken 3. hafta maçı, Amed Sportif Faaliyler'in kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.

C Grubu'nda ilk iki müsabakadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla son sırada yer alıyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    Cümlemizin kardeşim sporu seven ve sevdiren ırkciliga karşı bir kardeşimizi kaybettik .
  • Misafir 1 saat önce
    Başınız sağolsun Amedspor ailesi
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