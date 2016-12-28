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Beşiktaş'ta 5 günlük tatil başladı

Futbolda 2016-2017 sezonun ilk bölümündeki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yapan Beşiktaş'ta tatil başladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:26:40 Güncelleme: 11:27:57

Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içine giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 35 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü sırada kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sezonun bu bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 10 puan alarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 5 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. 8 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın kamp programı, olası bir başka karşılaşmaya göre netlik kazanacak

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