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Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı
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Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kızılcabölükspor ile karşılaşacak. Peki Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:00:13 Güncelleme: 12:07:06

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

KIZILCABÖLÜKSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, EN ZAMAN?

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ilk maçı 5-0 gibi farklı sonuçla kazanan Karadeniz ekibinin, ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile yarınki maça çıkması bekleniyor.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Denizli'ye gidecek.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Yusuf Erdoğan, kadroda yer alamayacak.

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