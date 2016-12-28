FENERBAHÇE HABERLERİ
28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Memphis Depay Fenerbahçe
FUTBOL

Memphis Depay'a Roma da talip oldu

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında adı geçen Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:01:19 Güncelleme: 12:04:46

Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho, bu sezon pek forma şansı vermediği Depay için transfer tekliflerine açık olduğunu ifade ederken, Avrupa'dan birçok kulüp de Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 

Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor. Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Lens patlaması!
FUTBOL

Beşiktaş'ta Lens patlaması!
Dick Advocaat nasıl 70 yaşında!
FUTBOL

Bu adam nasıl 70 yaşında!
Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor
FUTBOL

F.Bahçe'ye büyük şok!
Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Volkan Demirel
FUTBOL

Advocaat'ın 1 numarası!