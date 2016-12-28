Süper Lig'de 11 futbolcu şanssızlık yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftadan oluşan ilk bölümünde 11 ayrı futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.



Ligde 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16. haftada sahaya çıkan futbolculardan 11'i kalesini şaşırarak, rakiplerini sevindirdi.



Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ilk bölümde kendi kalesine gol atan futbolcular arasında yer aldı. Milli futbolcu, takımının ligdeki ilk yenilgisini aldığı Kasımpaşa maçında kendi ağlarını havalandırdı. Müsabaka 2-1 Kasımpaşa'nın lehine sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor ile yaptığı maçta kaleci Fatih Öztürk, Beşiktaş'ın yine Akhisar Belediyespor karşılaşmasında Rodallega ve Galatasaray'ın da Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı müsabakasında Gassama, kendi kalelerine gol atan isimler oldular.



Ligde 8 haftada futbolcular kendi kalesine gol attı. 4. haftada 3 futbolcu kalesini şaşırırken, 6 haftada birer, bir haftada da 2 futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.



Ligin ilk bölümünde kalesine gol atan isimler, takımları ve oynadıkları maçlar şöyle:



4. HAFTA:

Rodallega (Akhisar Belediyespor) - (Beşiktaş maçında)

Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği) - (Konyaspor maçında)

Hintum (Gaziantepspor) - (Medipol Başakşehir maçında)



9. HAFTA:

Vrsajevic (Osmanlıspor) - (Gaziantepspor maçında)



10. HAFTA:

Omerou (Aytemiz Alanyaspor) - (Gaziantepspor maçında)

Fatih Öztürk (Akhisar Belediyespor) - (Fenerbahçe maçında)



11. HAFTA:

Saadane (Çaykur Rizespor) - (Medipol Başakşehir maçında)



13. HAFTA:

Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor) - (Konyaspor maçında)



14. HAFTA:

Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor) - (Osmanlıspor maçında)



15. HAFTA:

Gökhan Gönül (Beşiktaş) - (Kasımpaşa maçında)



16. HAFTA:

Gassama (Aytemiz Alanyaspor) - (Galatasaray maçında)



1-0 EN ÇOK RASTLANAN SKOR OLDU

Ligin ilk bölümündeki 144 maçta en fazla alınan skor 1-0 oldu. Bu dönemde karşılaşmaların 30'u 1-0'lık skorla sonuçlandı.



Karşılaşmalardan 25'i 2-1, 18'i de 2-0'lık skorlarla sona erdi.



Ligdeki skorların tasnifi ise şöyle:



SKOR KAÇ KEZ ALINDIĞI

0-0 14

1-0 30

2-0 18

3-0 7

4-0 1

5-0 2

1-1 14

2-2 9

3-3 1

2-1 25

3-1 12

4-1 2

5-1 4

3-2 4

4-3 1

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